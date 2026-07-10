متمردون في كولومبيا يهاجمون مطارا بواسطة طائرات مسيّرة

أدى هجوم على مطار في شمال شرق كولومبيا نفذه متمردون بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وفقا لم أعلن الجيش.



وأفاد الجيش بأن الجهة التي نفذت الهجوم هي حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة ذات الحضور القوي في منطقة كاتاتومبو على الحدود مع فنزويلا، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المتمردين.



وأوضح الجيش الكولومبي، في منشور على منصة "إكس"، أن "ثلاثة موظفين أصيبوا بجروح بفعل عصف الانفجار"، فيما وقعت أضرار في البنى التحتية للمطار.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي سقف أحد المكاتب وقد دُمّر بالكامل.