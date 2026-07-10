مصادر لرويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصاباته والأجهزة الأمنية تحدّ من ظهوره العلني

أفادت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دفن في أقدس ضريح بالجمهورية الإسلامية بعد أن تجمعت حشود ضخمة لحضور جنازته، في حين ظل ابنه وخليفته مجتبى خامنئي متواريا عن الأنظار.



إذ يظل مكان وجود مجتبى خامنئي، الذي أعلن مجلس من رجال الدين تعيينه زعيما أعلى بعد أسبوع من مقتل والده، لغزا بالنسبة للإيرانيين.



ولم يظهر مجتبى علنا منذ اندلاع الحرب. ورغم صدور بيانات مكتوبة باسم مجتبى، لم تنشر له صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية له.



وأصيب مجتبى في الهجوم ذاته بجروح خطيرة أدت إلى تشوهات في وجهه وإصابات بالغة في أطرافه.



وقالت مصادر رفيعة المستوى في طهران إنه يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره تحسبا لأي هجمات أميركية جديدة.