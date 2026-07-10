ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر

أظهرت بيانات تتبع السفن أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ يوم الثلاثاء، وذلك رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.



وأظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام القليلة الماضية.



وتشمل هذه الناقلات ناقلة جازلوج شنغهاي التابعة لشركة الشحن اليونانية جازلوج، إلى جانب ناقلات السامرية والدفنة والقطارة والريان المرتبطة بشركة قطر للطاقة.



وأظهرت البيانات أن ناقلتي جازلوج شنغهاي والريان عبرتا على الأرجح إلى داخل المضيق خلال ساعات الليل، بعدما كانتا قد رُصدتا خارج الممر المائي في التاسع من يوليو تموز.



أما الناقلات الثلاث الأخرى المرتبطة بقطر للطاقة، فقد رصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز قبالة الساحل الغربي للهند قبل عدة أسابيع؛ وشوهدت السامرية والقطارة أحدث مرة ما بين 18 و19 يونيو حزيران، بينما رصدت الدفنة في 29 حزيران.



ولم ترد قطر للطاقة وجازلوج بعد على طلبات للتعليق أرسلت خارج ساعات العمل الرسمية.