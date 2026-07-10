سلطات محلية: اندلاع حريق بمصفاة إيلسكي الروسية للنفط بعد هجوم بمسيرة

أعلنت سلطات محلية روسية عبر تطبيق تيليغرام أن حريقا اندلع بمصفاة إيلسكي للنفط بمنطقة كراسنودار بجنوب البلاد عقب هجوم بطائرة مسيرة.



وأوضحت السلطات أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.



وفي منطقة روستوف الروسية، يجري إخماد حرائق في مستودعين للوقود وفي ميناء تاجانروج البحري، حسبما قال الحاكم يوري سليوسار عبر تطبيق تيليغرام.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.