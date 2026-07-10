إعلام رسمي: الصين أجرت بنجاح اختبارا لمنظومة استعادة وحدة دفع صاروخي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين نجحت في اختبار منظومة تجريبية لاستعادة وحدات دفع الصواريخ باستخدام شبكة متصلة بمنصة بحرية، على أمل كسر هيمنة الولايات المتحدة في مجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) بأن صاروخا من طراز (لونج مارش 10بي) انطلق من موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان بجنوب الصين، وبعد حوالي ست دقائق من انفصال وحدة الدفع ومرحلة الدفع العلوي، عادت الوحدة عموديا وتمت استعادتها على منصة بحرية.وأوضح التلفزيون أن هذه تمثل أول عملية استعادة ناجحة ومتحكم بها لوحدة دفع صاروخي في الصين.