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وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027
أخبار دولية
2026-07-10 | 04:20
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وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.
وأوضحت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق نار موقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق، الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا.
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