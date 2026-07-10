نتانياهو يجهد للوفاء بوعوده التشريعية لائتلافه الحكومي قبل استحقاق الانتخابات



تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إمرار سبعة قوانين قبل حلول استحقاق حل البرلمان والانتخابات المقبلة، علما أن كلا منها ذو أهمية بالغة بالنسبة الى الأحزاب في ائتلاف بنيامين نتانياهو، الأمر الذي يثير غضب المعارضة.



يأمل رئيس الوزراء الاسرائيلي في تعزيز تحالفاته والخروج من الانتخابات في نهاية تشرين الأول/اكتوبر بموقف قوي، رغم أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى عدم قدرته على تشكيل الحكومة المقبلة.



ويواجه نتانياهو، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من 18 عاما منذ 1996، غضبا شعبيا، لا سيما بسبب الإخفاقات التي اتاحت لحركة حماس شنّ هجومها غير المسبوق في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.



وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد الثلاثاء على منصة اكس "بينما ينشغلون ببقاء ائتلافهم، نناضل من أجل الوطن ومصالح المواطنين الإسرائيليين"، مؤكدا أن نواب المعارضة يحاولون منع إمرار هذه القوانين.



- الإعفاء من الخدمة العسكرية -



من بين مشاريع القوانين هذه، أثار المشروع المتعلق بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية جدلا واسعا، وهو إجراء تطالب به الأحزاب الدينية المتشددة. وسبق أن هددت هذه الأحزاب مرارا بإسقاط الحكومة إذا لم يحصل ناخبوها على هذا الإعفاء.



ينص المشروع الذي أُقرّ في قراءة تمهيدية في حزيران/يونيو، على أن "دولة إسرائيل ستعترف بمن يلتزمون تكريس أنفسهم لدراسة التوراة لفترة طويلة، باعتبارهم يقدمون خدمة جليلة للدولة والشعب اليهودي".



ومنذ أشهر، يتظاهر آلاف الاسرائيليين ضد "القانون الأساسي لدراسة التوراة"، في موازاة نقاشات حادة يثيرها عبر شاشات التلفزة.



وعلق غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق والمعارض الرئيسي لنتانياهو "تستغل الحكومة الأيام الأخيرة من (دورة) الكنيست لإمرار قوانين ضد الجيش"، مؤكداً أن حزبه الجديد "ياشار" (اليمين)، يستطيع دون سواه تشكيل الحكومة المقبلة.



وفي رأيه أن هذا "الماراثون" التشريعي يهدف فقط إلى تهريب قوانين لن يكون إقرارها ممكنا في حال وصوله الى السلطة.



- الإعلام ومدعي عام الدولة -



في مقابل دعم هذا المشروع، سيوافق أعضاء الحزبين الدينيين المتشددين على التصويت لصالح القوانين التي يقترحها الليكود، حزب نتانياهو، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح الإعلام، وذلك عبر إعادة هيكلة كاملة للإطار التنظيمي للتلفزيون والإذاعة ومنصات المحتوى الإلكتروني.



ينظر الى هذا القانون بوصفه إجراء لفتح السوق أمام المنافسة، لكن منتقديه يعتبرون أنه استيلاء سياسي على الإعلام، وتقويض لاستقلالية الصحافة، مع منح مزايا اقتصادية لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة.



ويتصل مشروع آخر قيد الإعداد بإصلاح مكتب مدعي عام الدولة، وهو أيضا مستشار قانوني للحكومة. ويسعى الليكود إلى إضعاف موقع المدعي العام عبر جعل آرائه غير ملزمة للحكومة.



وهنا، تتهم المعارضة الحكومة بالعمل على تعطيل سلطة مضادة مستقلة وتسييس الإجراءات القانونية.



وبناء على طلب الأحزاب الدينية، تسعى الحكومة كذلك إلى إلغاء إصلاح أقرته الإدارة السابقة، أنهى احتكار السلطة الدينية لإصدار ما يسمّى شهادات الكوشر، أي تلك التي تنص على أن السلع من أغذية ومشروبات تتوافق مع تعاليم الديانة اليهودية.



وتُناقش اللجان البرلمانية مشاريع قوانين أخرى، إلا أن النقاشات الساخنة، حتى داخل الائتلاف الحاكم، تزيد من صعوبة إقرارها قبل انتهاء ولاية الكنيست.



من المقرر أن يُحل الكنيست في شكل تلقائي في 15 تموز/يوليو، مع انتهاء دورة الصيف، وأن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 27 تشرين الأول/اكتوبر.



ولكن في إمكان النواب إرجاء موعد انتهاء الدورة ل12 يوما إضافيا بهدف إتمام العملية التشريعية القائمة. ومن شأن ذلك أن يمنح نتانياهو وحلفاءه فسحة زمنية إضافية للتصويت على مشاريع القوانين المبتغاة.