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15 قتيلا في الفيليبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار "بافي"
أخبار دولية
2026-07-10 | 06:10
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15 قتيلا في الفيليبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار "بافي"
قضى 15 شخصا جراء انزلاقي تربة في الفيليبين فيما أُجلي أكثر من ألف شخص في تايوان، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي يُتوقَّع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "بافي" الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين.
وقالت الشرطة في الفيليبين إن انزلاقات للتربة نجم عن أمطار اشتدّت غزارتها بسبب مرور "بافي"، أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان ستة في جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين.
وفي تايوان، عمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة، إلى تخزين المواد الغذائية، وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ، ووضع أكياس من الرمل أمام المحلات التجارية، التزاما بتوصيات السلطات.
وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفا إعصارا فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حاليا 198 كيلومترا في الساعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية.
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