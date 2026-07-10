رويترز عن مصدر: تركيا لن تنضم إلى مبادرة بنك الدفاع العالمي حاليا

ذكر مصدر تركي أن تركيا قررت عدم الانضمام في الوقت الراهن إلى مبادرة تأسيس بنك دفاعي عالمي أطلقتها كندا، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن المبادرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة.



وأوضح المصدر أن تركيا "قررت عدم الالتزام بالانضمام في هذه المرحلة"، عقب مشاورات جرت بين هيئة الصناعات الدفاعية التركية ووزارات الدفاع والخارجية والمالية.

