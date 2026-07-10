الكرملين يقول إنه يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث

اعلن الكرملين الجمعة أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان ان تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي الى بلد ثالث، الامر الذي يتطلب موافقة موسكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "أجرينا اتصالات مع الجانب التركي في هذا الصدد وسنواصل اتصالاتنا مع الجانب التركي".



ونشرت وسيلة إعلام تركية قريبة من الحكم معلومات عن احتمال بيع هذه المنظومة لدولة خليجية بعدما اشترتها أنقرة في 2017.

