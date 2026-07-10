إيران تتوعّد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية: إسرائيل لن تكون بمنأى

توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذراً من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك.



وقال محمد باقر ذو القدر في بيان نقله التلفزيون الرسمي "كما سبق أن أعلنّا، سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية، ولن يكون النظام الصهيوني المجرم المسؤول عن هذه الفظائع في منأى من رد مقاتلينا".