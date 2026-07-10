الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسيّرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف

أخبار دولية
2026-07-10 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسيّرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مسيّرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف

نفّذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت الجمعة مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر آزوف، حيث أعلنت السلطات حال الطوارئ وأجلت بعض السكان، وفق ما أفاد مسؤولون روس.
     
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها أسقطت أكثر من 370 طائرة مسيّرة أوكرانية، عدد كبير منها فوق منطقة موسكو.
     
وفي ميناء تاغانروغ، القريب من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.
     
وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأنه زار الميناء بعد هجمات ليلية "واسعة النطاق"، مضيفا "لا تزال عمليات إخماد الحريق في الميناء البحري جارية".
     
وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء موقتة، موضحا "قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكنا إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة".
     
وفي إقليم كراسنودار المجاور، قالت السلطات المحلية "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.
     
وتأتي الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في وقت تواجه البلاد صعوبات في إمدادات الوقود، لا سيما في شبه جزيرة القرم المجاورة.
     
وسبق أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسبّبت في نقص في الوقود، معتبرا أنها تهدف إلى بث الانقسام داخل المجتمع الروسي.
     
من جهته، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيدا للحملة عندما سُئل عنها خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع.
     
وقال ترامب "إنها تصعيد، لكنها أيضا قد تكون نوعا من التصعيد الذي يساعد على الوصول إلى نهاية للنزاع".
     
وتواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط/فبراير 2022.
     
وفي الجهة المقابلة، يشن الجيش الأوكراني بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا، مستهدفا في المقام الأول البنية التحتية للطاقة التي تتيح لموسكو تمويل مجهودها الحربي.
     

أخبار دولية

أوكرانية

تستهدف

مصافي

روسية

وميناء

LBCI التالي
المنظمة البحرية الدولية: يتعين رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
إيران تتوعّد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية: إسرائيل لن تكون بمنأى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-09

مسؤول روسي: طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم ناقلتي نفط في بحر آزوف

LBCI
خبر عاجل
2026-06-21

السلطات الروسية: اندلاع حريق في محطة نفط بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في إقليم كراسنودار الروسي

LBCI
أخبار دولية
2026-05-18

مصدر لـ"رويترز": مسيرة روسية تصيب ناقلة صينية في طريقها للتحميل في ميناء أوكراني

LBCI
أخبار دولية
2026-04-19

مسؤول: قتيل في هجوم أوكراني "ضخم" بمسيرات على ميناء روسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

وفد قطري يزور إيران بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
10:42

تركيا: نأمل في التوصل لنتيجة إيجابية بشأن رفع العقوبات الأميركية قريبا

LBCI
أخبار دولية
10:11

المنظمة البحرية الدولية: يتعين رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
08:12

إيران تتوعّد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية: إسرائيل لن تكون بمنأى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-22

انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه

LBCI
اقتصاد
02:19

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الاقتصاد الخطة والرؤية الاقتصادية والتضخم والإصلاحات المطلوبة... البستاني: اللجنة قررّت إتخاذ فترة أسبوعين لدراسة الخطة بتأنٍ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-05

يوميات مونديال القارة الاميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:20

من المطبخ الأرجنتيني: فيليه السمك بتتبيلة الشيمتشوري على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
رياضة
07:33

المغرب يودّع المونديال... وإسبانيا وبلجيكا إلى المواجهة

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير الزراعة من النبطية: القطاع الزراعي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات

LBCI
أخبار لبنان
06:32

جعجع بعد لقاء عون: قرارات الدولة الشرعية يجب أن تُحترم والسلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:27

الحاج حسن من الجناح: المسؤولون مزقوا وحدة اللبنانيين ولن يستطيع أحد أن ينزع سلاح المقاومة

LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار دولية
14:08

التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35

LBCI
أخبار دولية
14:04

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أخبار دولية
16:13

وزير الداخلية السوري يعلن توقيف خلية مسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
02:38

الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان تنفيذ «صيغة الإطار» وانتشار الجيش في الجنوب

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:37

علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاثنين المقبل

LBCI
خبر عاجل
05:54

معلومات للـLBCI: عون أبلغ معنيين بأن حزب الله لم يتجاوب مع كل المساعي التي بذلها من أجل تفادي الحرب الاسرائيلية وتبين أن ورقته هي مع طهران

LBCI
أخبار دولية
17:11

كارني يؤكد أن كندا لا تريد إعطاء دروس للسعودية بشأن حقوق الإنسان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More