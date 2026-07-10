مسيّرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف

نفّذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت الجمعة مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر آزوف، حيث أعلنت السلطات حال الطوارئ وأجلت بعض السكان، وفق ما أفاد مسؤولون روس.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها أسقطت أكثر من 370 طائرة مسيّرة أوكرانية، عدد كبير منها فوق منطقة موسكو.



وفي ميناء تاغانروغ، القريب من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.



وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأنه زار الميناء بعد هجمات ليلية "واسعة النطاق"، مضيفا "لا تزال عمليات إخماد الحريق في الميناء البحري جارية".



وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء موقتة، موضحا "قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكنا إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة".



وفي إقليم كراسنودار المجاور، قالت السلطات المحلية "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.



وتأتي الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في وقت تواجه البلاد صعوبات في إمدادات الوقود، لا سيما في شبه جزيرة القرم المجاورة.



وسبق أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسبّبت في نقص في الوقود، معتبرا أنها تهدف إلى بث الانقسام داخل المجتمع الروسي.



من جهته، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيدا للحملة عندما سُئل عنها خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع.



وقال ترامب "إنها تصعيد، لكنها أيضا قد تكون نوعا من التصعيد الذي يساعد على الوصول إلى نهاية للنزاع".



وتواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط/فبراير 2022.



وفي الجهة المقابلة، يشن الجيش الأوكراني بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا، مستهدفا في المقام الأول البنية التحتية للطاقة التي تتيح لموسكو تمويل مجهودها الحربي.

