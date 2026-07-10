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المنظمة البحرية الدولية: يتعين رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-07-10 | 10:11
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المنظمة البحرية الدولية: يتعين رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز
اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية اليوم الجمعة على ضرورة رفض الدول لمساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، و"القرار أحادي الجانب" الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية هذا الأسبوع، بما في ذلك غارات جوية أميركية ردا على هجمات قالت واشنطن إن طهران شنتها على سفن.
وأثارت هذه الهجمات مخاوف جديدة بشأن تعافي إمدادات النفط العالمية والشحن البحري، وسلطت الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة، التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى اتفاق دائم.
وتتولى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لندن، مسؤولية تنظيم سلامة الشحن الدولي وأمنه ومنع التلوث، وتضم 176 دولة عضوا.
وكانت مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية موضع نقاش في جلسة عقدها هذا الأسبوع مجلس إدارتها المكون من 40 عضوا. وتختلف دول الخليج والولايات المتحدة وإيران على مستقبل المضيق.
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