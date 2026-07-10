تركيا: نأمل في التوصل لنتيجة إيجابية بشأن رفع العقوبات الأميركية قريبا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تأمل في التوصل قريبا إلى نتيجة بشأن رفع العقوبات الأمريكية ورغبتها في شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35، مضيفا أنه ينبغي ألا تكون هناك قيود على قطاع الدفاع بين الحلفاء.



وذكر فيدان في حديثه مع قناة (تي.آر.تي خبر) الحكومية أن هناك إرادة سياسية من جانب أنقرة وواشنطن بشأن هذه المسألة، وأن الوزراء المعنيين يعملون على حل هذه القضية.