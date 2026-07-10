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وفد قطري يزور إيران بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-07-10 | 10:47
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وفد قطري يزور إيران بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز
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وفد قطري يزور إيران بعد الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز

وصل وفد قطري إلى إيران الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، بعد توترات في شأن مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، شملت اتهام الدوحة لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها، وتبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإٍسلامية الضربات.
     
وأوردت الوكالة "وصل وفد سياسي قطري الى إيران الجمعة في 10 تموز"، مشيرة الى أن الزيارة تهدف الى "تعزيز دور قطر كوسيط بعد الأحداث التي وقعت الثلاثاء والخميس".
 

أخبار دولية

إيران

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