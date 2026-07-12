مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تورنتو

قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون على الأقل السبت في حادث إطلاق نار خلال مهرجان لرقص السالسا في تورونتو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، في حين لا يزال المشتبه به طليقا.



ووفقا لأحدث تقرير صادر عن شرطة تورونتو، عُثر في موقع الحادث على ست ضحايا مصابين بطلقات نارية "أُعلن عن وفاة شخصين" منهم. ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول مدى خطورة الإصابات.



وذكرت السلطات في منشور على منصة اكس، أن تواجدا أمنيا مكثفا لا يزال قائما في المنطقة، بينما يواصل عناصر الشرطة تحقيقاتهم.



وأفاد صحافي من وكالة فرانس برس في موقع الحادث، بأن إطلاق النار وقع خلال مهرجان لرقض السالسا أقيم في شارع سانت كلير.



وكتب دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شعرت بصدمة وحزن عميقين جراء أعمال العنف العبثية التي شهدها مهرجان السالسا في سانت كلير والتي أودت بحياة شخصين وتسببت في إصابة آخرين".