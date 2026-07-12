الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية.



وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إنه استهدف "سفينة ثانية انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز".

كذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأميركية في قطر بصواريخ باليستية، مما أدى إلى تدمير مركز صيانة للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم التابعة لها.



كما أعلن استهداف موقع رادار عسكري أميركي في الكويت، وتدمير مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء الدقم في عُمان.