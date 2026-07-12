الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-07-12 | 00:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز، وذلك مع تجدد الضربات مع الولايات المتحدة عقب إطلاقه النار على سفينة تجارية.
     
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إنه استهدف "سفينة ثانية انتهكت اللوائح المعمول بها في مضيق هرمز".
 
كذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأميركية في قطر بصواريخ باليستية، مما أدى إلى تدمير مركز صيانة للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم التابعة لها.

كما أعلن استهداف موقع رادار عسكري أميركي في الكويت، وتدمير مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء الدقم في عُمان.

أخبار دولية

الحرس الثوري الإيراني

سفينة

مضيق هرمز

LBCI التالي
وفاة الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني
زيلينسكي: سنحاسب المسؤولين عن تشغيل مستودعات أسلحة بمنطقة سكنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
00:38

أ.ف.ب: الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-04-18

الحرس الثوري الإيراني يحذّر من استهداف أي سفينة تقترب من مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-07

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-04-22

الحرس الثوري الإيراني يعلن "احتجاز" سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:08

الهند تعلن أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان أحدهم مفقود

LBCI
أخبار دولية
04:04

ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"

LBCI
أخبار دولية
03:35

وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام عن 71 عاما

LBCI
أخبار دولية
03:15

وزير الخارجية الباكستاني يدعو في اتصال مع نظيره الإيراني إلى "ضبط النفس"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:48

رويترز: قطر تعلن أن قواتها المسلحة تصدت لهجوم صاروخي

LBCI
رياضة
2026-06-25

من مارادونا إلى يامال... كيف انتقل عرش أفضل لاعب في العالم عبر الأجيال؟

LBCI
خبر عاجل
2026-03-22

وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: الموقع في الكرنتينا يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للإستخدام الفوري

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-24

ترامب ردا على سؤال بشأن تزويد تركيا بطائرات مقاتلة: ربما نقوم بشيء ما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
14:35

بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!

LBCI
خبر عاجل
13:48

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…

LBCI
خبر عاجل
02:18

وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام

LBCI
خبر عاجل
10:48

مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية

LBCI
فنّ
06:04

عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"

LBCI
أخبار دولية
23:51

وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا

LBCI
خبر عاجل
01:06

الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More