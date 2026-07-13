الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة 883.6 مليون يورو (مليار دولار).



وأشارت الى أن "مبادرة فريق غزة"، التي أطلقت خلال اجتماع "مجموعة المانحين لفلسطين" في بروكسل، ستدعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان غزة.



وأوضحت المفوضية أن 12 دولة أوروبية واليابان انضمت إلى المبادرة، إلى جانب البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.