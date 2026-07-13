وزارة الدفاع اليمنية: قواتنا استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.ويسيطر الحوثيون المتحالفين مع إيران على العاصمة صنعاء، بينما تعمل الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تحظى بدعم السعودية ودول خليجية أخرى، من عدن في الجنوب.