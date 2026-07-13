الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على تجارة الذهب السوداني

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه والتي قال إنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد.



وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن "القرار يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ. ويحظر أيضا بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان".



وبدأ الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق.