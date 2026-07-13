الحوثيون يتوعدون بأن استهداف مطار صنعاء "لن يمر من دون رد وعقاب"

توعّد الحوثيون بالرد على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي ونسبوه الى السعودية، في وقت أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض استهداف مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية... نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أفادت بأن "عدوانا سعوديا يستهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات"، مشيرة الى أنه طال "مدرجي الهبوط والاقلاع".