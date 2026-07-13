هيئة بحرية: اقتراب قوارب صغيرة من ناقلة قبالة عدن اليمنية

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب ستة قوارب صغيرة منها على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية.

