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بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني
أخبار دولية
2026-07-13 | 08:24
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بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني
كشفت الحكومة البريطانية خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع "سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن".
ووردت في المشروع مجموعة "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة الى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية.
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