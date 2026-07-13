النيابة العامة في تركيا تأمر بتوقيف نحو ألف شخص قبل ذكرى محاولة الانقلاب

أمرت النيابة العامة في تركيا بتوقيف نحو ألف شخص يشتبه بأنهم على صلة بمنظمة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء انقلاب العام 2016 الفاشل، بحسب ما أعلن وزير العدل.



وفي 15 تموز 2016، قام فصيل متمّرد في الجيش بمحاولة للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب إردوغان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا وإصابة ألفين بجروح.



وحمّلت أنقرة الداعية الإسلامي الراحل فتح الله غولن الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، مسؤولية محاولة الانقلاب وتعهّدت باجتثاث منظمته التي أطلقت عليها "منظمة فتح الله الإرهابية".



وأعلنت أنقرة حالة الطوارئ لمدة عامين نفّذت خلالهما عملية واسعة لتطهير الجيش والشرطة والإعلام والقضاء والنظام التعليمي والدوائر الدبلوماسية، فاعتقلت السلطات مئات الآلاف فيما أُقيل عشرات الآلاف كذلك، ما ترك أثره في المجتمع التركي.



وأكد وزيرا العدل أكين غورلك والداخلية مصطفى تشيفتشي أن الشرطة تبحث عن "968 مشتبها به" سعيا لاجتثاث عناصر على صلة بمنظمة فتح الله الإرهابية"، ووصفا عمليات التوقيف الجديدة بـ"حملة التطهير الكبرى"،



وقالا على منصة "إكس" إن "إرادة أمتنا وبقاء دولتنا مهددان من قبل شبكة منظمة فتح الله الإرهابية/بنية الدولة الموازية الخائنة، وكفاحنا ضدها مستمر بالعزيمة ذاتها التي بدأنا بها في اليوم الأول".



ويقول محللون إن الانقلاب شكّل نقطة تحوّل في تاريخ تركيا الحديث إذ سمح لإردوغان بتعزيز قبضته على السلطة.



والأسبوع الماضي، بعث تشيفتشي رسالة إلى حكام محافظات تركيا الـ81، وصف فيها أحداث 15 تموز 2016 بأنها "محطة مفصلية لا جدال فيها".