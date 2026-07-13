ترامب: أميركا ستسيطر على مضيق هرمز وتتقاضى رسوما على ذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم.



وأضاف في مقابلة هاتفية مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز: "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".

