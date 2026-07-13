برلين وباريس ولندن تندد بهجمات إيران في مضيق هرمز وعلى دول الخليج

ندّد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالهجمات التي شنتها إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى دول في المنطقة.



وأضافت الدول الثلاث في بيان مشترك: "نندد بهجمات إيران الشائنة على الشحن التجاري في مضيق هرمز وعلى دول في المنطقة بما شمل قطر والكويت وعُمان والأردن".



ودعت الدول الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لإعادة تطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.