الأمم المتحدة تحض على "خفض التصعيد" في اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء

حضّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، على "خفض التصعيد" بعد ضربات استهدفت مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.



وقال غروندبرغ، في بيان على منصة "إكس": "أجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، حيث تواصل مكتبي مع الممثلين العسكريين من كل الجهات".



وأضاف: "نحض الجميع على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن".



ودعا الطرفين الى "الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدما يحفظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهده اليمن منذ عام 2022".