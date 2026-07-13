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الاتحاد الأوروبي يعيّن موفدا خاصا الى قبرص
أخبار دولية
2026-07-13 | 09:46
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الاتحاد الأوروبي يعيّن موفدا خاصا الى قبرص
أعلنت المفوضية الاوروبية تعيين موفد خاص إلى قبرص، معولة على "زخم جديد" لايجاد تسوية للنزاع المستمر في الجزيرة منذ عقود.
ومنذ الغزو التركي لقبرص العام 1974 ردا على انقلاب لقوميين قبارصة بدعم من اليونان، انقسمت هذه الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط إلى قسمين: الجنوب الناطق باليونانية والذي تعترف به الأمم المتحدة، والشمال الناطق بالتركية والذي أعلن من جانب واحد قيام "جمهورية شمال قبرص التركية".
وفشلت عقود من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، كان آخرها جولة تفاوض عُقدت في سويسرا العام 2017.
وخلال اتصال هاتفي أجرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهاية هذا الأسبوع، صرّحت بأن هناك "زخما جديدا لحل القضية القبرصية".
وكتبت على منصة اكس: "علينا انتهاز هذه الفرصة"، قبل أن تعلن تعيين موفد خاص كلف متابعة الملف القبرصي، هو نائب رئيس المفوضية الأوروبية رافاييل فيتو.
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
موفد
قبرص
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