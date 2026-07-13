رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إنه لا يعتزم "توسيع نطاق المواجهة" مع الحوثيين

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أنه لا يعتزم "توسيع نطاق المواجهة" مع المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، مشددا في الوقت عينه على منع "أي انتهاك للأجواء اليمنية"، وذلك بعد إعلان قصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.



وجاء في بيان أصدره العليمي الذي يرأس مجلس القيادة المدعوم من السعودية "وجّهت بعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران"، متهما إياها بالعمل على استخدام اليمن "ورقة في صراعها الإقليمي".