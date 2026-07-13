الحكومة اليمنية تأمر بإغلاق المطارات بعد استهداف قواتها مطار صنعاء

أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران، وذلك بعد استهداف قواتها مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة: "كل المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار اخر".



ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعّد الحوثيون بالردّ على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، في توتر هو الأبرز منذ سنوات.