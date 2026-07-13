ترامب: أميركا ستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل على رسوم 20 بالمئة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق.وأوضح ترامب أن العملية ستبدأ فورا، دون الخوض في التفاصيل.