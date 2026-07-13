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الجيش الأميركي: استهدفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران

أخبار دولية
2026-07-13 | 11:01
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الجيش الأميركي: استهدفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران
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الجيش الأميركي: استهدفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها شنت غارات جوية على منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغومة.

وأوضحت، في بيان نشرته على منصة "إكس"، "أضعفت غارات الليلة الماضية قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية".

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