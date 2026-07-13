تسع دول أوروبية وأوكرانيا تعلن إنشاء تحالف لتطوير قدرات مضادة للصواريخ البالستية

أعلنت تسع دول أوروبية وأوكرانيا من باريس إنشاء تحالف "دفاعي محض" لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ البالستية في القارة.



وجاء في الاعلان المشترك الصادر عن كل من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا، إنه "من خلال تشارك قاعدتنا للصناعة الدفاعية، وقدراتنا البحثية وخبرتنا العملية، هدفنا هو تطوير قدرة متشاركة لأوروبا في مواجهة الصواريخ البالستية".



وشددت الدول المعنية على أن هذه الخطوة "ليست موجهة ضد أي شعب، بل لحماية شعبنا".