موسكو تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على دعم بلاده العسكري لأوكرانيا

استدعت موسكو السفير الألماني للاحتجاج على دعم برلين لأوكرانيا، في حين تكثّف كييف ضرباتها الانتقامية ضد روسيا.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن السفير الألماني في موسكو ألكسندر غراف لامبسدورف أُبلغ بأنه "من غير المقبول زيادة الدعم الألماني لكييف... بما في ذلك إبرام اتفاقات عسكرية وعسكرية?تقنية".واحتجّت الوزارة أيضا على ما وصفته بـ"الإمداد المباشر بالأسلحة وإقامة مشاريع مشتركة"، واعتبرت أن الغرض من ذلك هو إيجاد "وسائل لشن هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا".