كالاس: وزراء الاتحاد الأوروبي يؤيدون بقوة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حظي بأكبر قدر من التأييد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعة من الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.



وأشارت كالاس، التي لم تُحدد حجم هذا التأييد، إلى أن الأمر سيُحال إلى سفراء الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في اتخاذ الإجراءات المحتملة.

ولفتت أيضا إلى رأي صادر عن الدائرة القانونية للمفوضية الأوروبية يفيد بإمكانية اتخاذ تدابير دون إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.