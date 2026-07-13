منظمة دولية تعارض فرض رسوم على أي مضيق وتنتظر تفاصيل حول تعليقات ترامب

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بعد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور إن واشنطن تفرض الحصار البحري على إيران مجددا وتعتزم تحصيل تعويض قدره 20 بالمئة عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.



وقال متحدث باسم المنظمة "نحن على علم بالمنشور وننتظر مزيدا من التفاصيل".



وأضاف "لقد كنا دائما ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق".



