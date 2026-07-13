غوتيريش يبدي قلقه من الضربات الأميركية في إيران وهجمات طهران على السفن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الضربات الأميركية على إيران، ومثلها هجمات طهران على السفن في مضيق هرمز ودول الجوار.



وأبدى غوتيريش "قلقه البالغ حيال التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والهجمات الإيرانية على أهداف في دول الجوار"، وفق ما صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.