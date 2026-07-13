الجيش الأميركي يعلن استئناف فرض الحصار على الموانىء الايرانية الثلاثاء الساعة 20,00 ت غ

أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية يوم الثلاثاء الساعة 20,00 ت غ، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط في بيان "ستفرض قوات القيادة المركزية الحصار على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية".



والحصار الذي كان فُرض ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز، رُفع في 18 حزيران/يونيو في اطار اتفاق الهدنة بين واشنطن وطهران.