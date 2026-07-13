البعثات الأميركية في الإمارات تعلّق خدماتها القنصلية بسبب "الوضع الأمني"

أعلنت الولايات المتحدة تعليق المواعيد القنصلية في الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام، على خلفية تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج.وجاء في بيان أن "السفارة الأميركية في أبوظبي والقنصلية العامة الأميركية في دبي ألغتا المواعيد القنصلية من 13 إلى 15 تموز بسبب الوضع الأمني الإقليمي".وأضاف البيان أن "على الأميركيين الذين لديهم مواعيد خلال هذه الفترة عدم التوجه إلى السفارة أو القنصلية، وسنتواصل معهم لتحديد مواعيد جديدة".