الحوثيون يعلنون استهداف مطار في جنوب السعودية ردا على استهداف مطار صنعاء

أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية، ردا على الضربات التي استهدفت مطار صنعاء والتي حمّلوا الرياض مسؤوليتها.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "ردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة"، محذرا شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية "قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء".