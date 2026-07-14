الجيش الأميركي: أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية

أعلن الجيش الأميركي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "خلال المهمة التي استمرت خمس ساعات، نجحت القوات الأميركية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس".



وأضافت: "القوات استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية".



وكشفت أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط.