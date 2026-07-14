الإمارات: إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل شخص

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.



ودانت وزارة الداخلية على إكس "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة".