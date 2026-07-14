بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أميركية في الأردن استُهدفت بصواريخ باليستية إيرانية اليوم.وحث في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء، الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية من أراضيه.وجاء في البيان: "تعلمون جيدا أننا لا نكنّ أي عداء لبلدكم، بل إننا نحبكم، أيها الشعب النبيل، الذي يتفهم ألم وظلم الشعب الفلسطيني أكثر من أي شعب آخر".