وكالة فارس للأنباء: إيران أنقذت طاقم ناقلة بعد اصطدامها بسفينة أخرى في مضيق هرمز

أفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية بأن إيران أنقذت 23 شخصا من أفراد طاقم أجانب بعد اصطدام ناقلة بضائع سائبة بسفينة أخرى شمالي جزيرة قشم في مضيق هرمز.



وذكرت الوكالة أن الناقلة تعرضت لأضرار جسيمة في بدنها وبدأت المياه تتسرب إليها، مما دفع الربان إلى إصدار أمر بالإخلاء الطارئ، مشيرة الى أن جميع أفراد الطاقم نقلوا بأمان إلى جزيرة قشم.