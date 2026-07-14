إيران أعدمت رجلين أدينا بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية

أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن إيران أعدمت رجلين أدينا بالانتماء إلى خلية مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والتورط في أعمال مسلحة ضد الجمهورية الإسلامية.



وذكرت أن الرجلين، ويدعيان محيي الدين عبد الله وحسين بلاني، حكم عليهما بالإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا إدانتهما، وأن الخلية كانت تخطط لشن هجمات في إيران من منطقة على الحدود الإيرانية العراقية.