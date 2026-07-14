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روسيا: حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرات مسيرة

أخبار دولية
2026-07-14 | 03:04
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روسيا: حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرات مسيرة
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روسيا: حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرات مسيرة

أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تيليغرام، أن حريقا اندلع في مصفاة أفيبسكي للنفط في منطقة كراسنودار جنوب البلاد نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة.

وألحق الحطام أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، إضافة إلى مبنى سكني ومبنى يقع عند أحد تقاطعات السكك الحديدية. وأشارت أجهزة الطوارئ الى أن بعض الحطام سقط داخل نطاق منشأتين، مما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن شخصا أصيب بجروح ويخضع حاليا للرعاية الطبية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت السلطات اليوم أن حطام طائرة مسيرة سقط داخل منطقة صناعية في مدينة سالافات الواقعة في منطقة الأورال بإقليم باشكورتوستان.

وأعلن حاكم المنطقة رادي خابيروف في منشور على تيليغرام أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

وتقع في مدينة سالافات مجمع سالافات للبتروكيماويات ومصفاة نفط تحت إدارة شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة.

أخبار دولية

روسيا

حريق

مصفاة نفط

طائرات مسيرة

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