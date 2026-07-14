وزير النفط الإيراني: صادرات النفط الإيرانية مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأميركية

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد عبر حسابه الرسمي على تيليغرام، أن صادرات النفط الإيرانية متواصلة كالمعتاد رغم قرار الأسبوع الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان ساريا لمدة 60 يوما من العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط.وأشار باك نجاد الى أن وزارة النفط حافظت لسنوات على آليات للحد من تأثير العقوبات الأميركية، وأن صادرات النفط الإيرانية لن تواجه أي مشاكل رغم إلغاء الإعفاءات.