مسؤولون أوكرانيون: صواريخ روسية تضرب كييف ولا تقارير عن إصابات

أعلن مسؤولون أوكرانيون كبار أن قوات روسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ في وقت مبكر اليوم، مما أدى إلى اندلاع حرائق في أحياء مختلفة من المدينة.ورُفعت حالة التأهب الجوي في العاصمة لنحو 50 دقيقة. ولم تشر تقارير إلى وقوع إصابات.وكشف رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو أن القصف استهدف منطقتين للتخزين في حي هولوسيفسكي على أطراف وسط المدينة، مما تسبب باندلاع حرائق فيهما.وذكر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن حطام طائرة مسيرة سقط في منطقة مفتوحة بإحدى الضواحي الشرقية، مما أدى إلى اشتعال النيران في سيارات.وأفاد شهود من رويترز بوقوع انفجارات عدة في المدينة.من جهة أخرى، أفادت أجهزة الطوارئ في مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق البلاد بأن طائرات مسيرة روسية ضربت مناطق سكنية ومواقع أخرى، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق تيليغرام إن هجوما بطائرة مسيرة على بلدة قرب خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا في شمال شرق البلاد، أسفر عن إصابة ستة أشخاص.