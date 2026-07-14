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في إيران... تقديم مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز
أخبار دولية
2026-07-14 | 03:22
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في إيران... تقديم مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز، على خلفية التوتر القائم مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة عليه.
وكتب في منشور باللغة الإنكليزية نُشر على منصة إكس: "الليلة الماضية، بالتزامن مع إسقاط طائرات أميركية مسيّرة، قُدِّم مشروع القانون الذي يحمل عنوان "العمل الاستراتيجي من أجل أمن وتنمية مستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي" رسميا إلى البرلمان الإيراني"، من دون تحديد محتواه أو موعد مراجعته.
أخبار دولية
إيران
مشروع قانون
مضيق هرمز
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