الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس وثلاثة مسلحين

أعلنت المتحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس وثلاثة مسلحين من حماس.



وقالت عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين في مدينة غزة وقضى على أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس. على مدار الحرب، وخلال الفترة الأخيرة، عمل على إعادة تأهيل وتعزيز بناء القوة في المنظومة البحرية التابعة لحماس، كما عمل على الدفع بمخططات "إرهابية" في المجال البحري".



وأضافت: "في غارة أخرى شمال قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة عناصر من حماس كانوا مسلحين وحاولوا الدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وقد شكّل العناصر تهديدًا فوريًا لقواتنا العاملة في المنطقة، وتم القضاء عليهم في غارات دقيقة".