الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحماس وثلاثة مسلحين

🔻قضى جيش الدفاع على قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية وثلاثة مخربين مسلحين من حماس
⭕️هاجم جيش الدفاع أمس (الاثنين) في مدينة غزة وقضى على المخرب أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية.
⭕️على… pic.twitter.com/eV3KqDsrTo
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 14, 2026
🔻قضى جيش الدفاع على قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية وثلاثة مخربين مسلحين من حماس
⭕️هاجم جيش الدفاع أمس (الاثنين) في مدينة غزة وقضى على المخرب أسامة نعيم حمدي شملخ، الذي كان يشغل منصب قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية.
⭕️على… pic.twitter.com/eV3KqDsrTo